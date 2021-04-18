السكة الحديد تشكل لجنة فنية لتحديد أسباب حادث قطار طوخ

تفاصيل جديدة عن اسباب حادث قطار طوخ الذي وقع اليوم

شكلت وزارة النقل، لجنة فنية تضم عدد من قيادات السكة الحديد لتحديد أسباب حادث قطار طوخ الذي وقع منذ ساعات قليلة، بالتوازي مع وصول عدد من الوزراء إلى موقع الحادث.

ويعد حادث قطار طوخ هو الثالث خلال فترة لا تتجاوز شهر، والذي سبقه حادث قطار الشرقية الذي وقع الخميس الماضي، وقبله حادث قطار سوهاج والذي وقع قبل 3 أسابيع من الآن.

التحفظ على المسؤولين عن سير القطارات

وأعلنت هيئة السكة الحديد، التحفظ على سائق قطار طوخ، رقم 949 (القاهرة – المنصورة) ومساعده بمعرفة الشرطة.

كما تم التحفظ على ملاحظ البلوك، وجميع المسؤولين عن حركة القطارات بهذه المنطقة، من أجل التحقيق معهم لمعرفة أسباب الحادث.

مشروعات تطوير السكة الحديد

وضعت وزارة النقل، برنامج لصالح هيئة السكة الحديد بدء تطوير 3 خطوط من إجمالى الشبكة الحالية، بداية من العام المقبل 2022، وحتى عام 2025 .

وتقدر تكلفة المشروعات بنحو 436 مليون جنيه بتمويل محلي من إيرادات الهيئة.

والخطوط الثلاثة تشمل « طنطا – المنصورة – دمياط»، و« الجيزة – بنى سويف»، والأخير خط سكة حديد « كفر الدوار – المناشى – ايتاى البارود» بطول 67 كم متر طولى.

وأعمال التطوير تشمل إجراء تجديد شامل للبنية الأساسية، وتتوزع التكلفة وفقا لفترة التنفيذ صرف مبلغ بقيمة 220 مليون جنيه خلال عام 2022 – 2023.

وصرف 182 مليوناً خلال عام 2023- 2024، وآخر عام سيصرف 33.9 مليون جنيه.

والتكلفة تتضمن تطوير السكة على طول المسافة، إلى جانب شراء فلنكات خرسانية، وتطوير عدد من داخل ومخارج المزلقانات، بهدف تسريع مواعيد الرحلات.

وتقدر تكلفة تنفيذ مشروعات تطوير الإشارات والبنية الأساسية لمرفق السكة الحديد بنحو 46.8 مليار جنيه.

تضم 14 مشروعا، تم التعاقد على 9 مشروعات منها، وجار الاتفاق على 5 مشروعات بتكلفة 9.8 مليار جنيه من إجمالى التكلفة المذكورة سابقا.

تطوير السكة الحديد

والهدف من تطوير إشارات السكة الحديد، زيادة معدلات الأمان بمسير القطارات وتقليل الحوادث التي تنجم عن تدخلات العنصر البشري.

إضافة إلى تخفيض زمن رحلات القطارات وزيادة عدد قطارات الركاب والبضائع. ويبلغ عدد المزلقانات على طول شبكة السكة الحديد 1332 مزلقاناً.

وكانت وزارة النقل أعلنت فى الفترة الماضية، إنهاء الأعمال المدنية لعدد 693 مزلقاناً والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 435 منها بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

كما أنها تستهدف تنفيذ مشروعات أخرى بتكلفة 55 مليار جنيه، إلى جانب ما تم صرفه خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 56 مليار جنيه.

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