نقل وملاحة

السكة الحديد تشكر الركاب لتعاونهم فى تحمل أعباء أعمال التطوير

لزيادة عدد الرحلات على الخطوط وتأمين سلامة القطارات
محمود محسن 11:17 ص, الجمعة, 15 أبريل 22 11:17 ص, الجمعة, 15 أبريل 22

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قدمت هيئة السكة الحديد في بيان صادر عنها اليوم الشكر والتقدير لجمهور الركاب لمشاركتهم وحسن تعاونهم فى تحمل أعباء ما تقوم به الهيئة من أعمال تطوير لزيادة عدد الرحلات على الخطوط وتأمين سلامة القطارات وتقديم خدمة جديدة وآمنة تليق بجمهور الركاب.

وأشار بيان الهيئة انه فى اطار حرص وزارة النقل على التطوير والتحديث المستمر في كافة قطاعات النقل ومنها قطاع السكك الحديدية، فقد تقرر وبصفة مؤقتة بدءا من 11 مارس الماضي إعتبار محطة  “بشتيل المحطة” محطة انتهائية ومحطة قيام لخط المناشي/ ايتاى البارود، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وتعديل وتطوير السكة والانشاءات المصاحبة لمحطة بشتيل الجديدة الجاري إنشائها، بما فيها مسار قطارات خط المناشي، والذي يتطلب دخول الجزء الخاص بمسارات قطارات الخط بمحطة بشتيل الجديدة، والتي يتم إنشائها بشكل نموذجي على الطراز الفرعوني، والتي ستمثل عند الانتهاء منه نقلة حضارية في مجال النقل ومحطة كبرى تساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

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السكة الحديد تعتزم الانتهاء من انشاء محطة بشتيل الجديدة قبل نهاية العالم الحالي

وأضاف البيان ان هيئة السكة الحديد تؤكد على استمرار العمل على مدار الـ24 ساعة لنهو اعمال تجديدات السكة، وانشاء محطة بشتيل الجديدة والتي من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العالم الحالي، وأن الهيئة بالتنسيق مع محافظة الجيزة قد قامت بتوفير وسائل النقل البديلة من اتوبيسات وميكروباصات لنقل الركاب من محطة بشتيل المحطة إلى محطة رمسيس والعكس.

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كما أوضح البيان انه نظراً لإستكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير وتحديث نظم الإشارات والإتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الإستيعابية لخط القاهرة/ الأسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك، فقد تقرر وبصفة مؤقتة بدءا من 25 مارس الماضي إختصار وصول وقيام  قطارات الوجة البحري (الروسي ذات التهويه الديناميكية، والمختلطة، وتحيا مصر) بمحطة شبرا الخيمة مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة إلى الوجه القبلى الى محطة القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة المقررة للتذكرة لكافة القطارات المنتهية والقائمة من محطة شبرا الخيمة ستكون طبقاً للتعريفة المقررة للسفر من وإلى محطة شبرا الخيمة. وأنه فور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سوف يتم اعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من محطة القاهرة كالتشغيل الحالي المعتاد.

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