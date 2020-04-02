السكة الحديد : تشغيل 5 قطارات إضافية لتخفيف الازدحام خلال أوقات الذروة

وجه وزير النقل كامل الوزير هيئة السكة الحديد بتشغيل 5 قطارات إضافية بدءا من اليوم، حيث تم تشغيل 3 قطارات درجة ثالثة عادية ما بين الاسكندرية وكفر الدوار وتشغيل قطاران مكيف إضافي خلال الفترة الصباحية ما بين القاهرة وأسوان وبالعكس، لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجهين القبلي والبحري، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن هيئة السكة السكة الحديد قامت – يوم الاثنين الماضي الموافق 30 مارس – بتشغيل 28 قطارا إضافيا على التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الازدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة، ليصل إجمالي القطارات الإضافية بعد الدفع بـ5 قطارات إضافية اليوم إلى 33 قطارًا.