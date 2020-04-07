نقل وملاحة

السكة الحديد: تشغيل 5 قطارات إضافية بالوجه البحري غدا

ليصل إجمالي القطارات الإضافية الى 49 قطارا علي الوجهين القبلي والبحري
محمود محسن 7:29 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20 7:29 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

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عملت هيئة السكة الحديد على تشغيل قطارين بين “القاهرة منوف كفر الزيات” والعكس، وقطار بين “القاهرة منوف طنطا”، وقطارين بين “منوف طنطا والعكس”، لتخفيف الزحام بالقطارات خلال أوقات الذروة علي الوجه البحري.

جاء ذلك بناء علي توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري، للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة.

كما يأتي في إطار المسئولية الإجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد قامت بتشغيل 49 قطارا إضافيا علي التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الازدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة.

وتم تشغيل 28 قطارا يوم 30 مارس، وقطارين يوم 31 مارس، وقطارين يوم 2 أبريل، و6 قطارات يوم 4 أبريل، و4 قطارات 5 أبريل، وقطارين 6 أبريل، و5 قطارات 7 أبريل 2020.

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بقلم محمود محسن

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