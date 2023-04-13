السكة الحديد: تشغيل 130 قطارا إضافيا خلال عطلة عيد الفطر

بمناسبة عيد الفطر المبارك، قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة المقبلة من 16-29 أبريل وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم، موضحة أن سيتم اضافة 78 قطار مكيف و52 قطار تهوية ديناميكيه بإجمالى 130 قطار بإجمالى 98176 مقعد.

ووجه المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك وإتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى، وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

ويضاف إلى ما سبق زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها داخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، وإستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.

القطارات المكيفة

وبالنسبة للقطارات المكيفة، سيتم تشغيل قطاران VIP يومياً خلال الفترة من 16-29 أبريل، وهي كالتالى (قطار VIP 1940 القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 يومياً خلال الفترة من 16-28 أبريل، وقطار VIP 1941 أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 يومياً خلال الفترة من 17-29 أبريل).

وسيتم تشغيل 4 قطارات ثالثة مكيفة يومياً خلال الفترة من 16-29 أبريل وهى كالتالى (قطار 1938 القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يومياً خلال الفترة من 16-28 أبريل، وقطار 1939 أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:25 يومياً خلال الفترة من 17-29 أبريل، وقطار 1942 القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:55 يومياً خلال الفترة من 16-28 أبريل، وقطار 1943 أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 20:00 يومياً خلال الفترة من 17-29 أبريل).

القطارات ذات التهوية الديناميكية

وبخصوص القطارات ذات التهوية الديناميكية، قررت

تشغيل 4 قطارات تهوية ديناميكية خلال الفترة من 16-29 أبريل وهي كالتالي (قطار 2202 القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يومياً خلال الفترة من 16-28 أبريل، وقطار 2203 أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يومياً خلال الفترة من 28-29 أبريل، وقطار 2204 القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يومياً خلال الفترة من 17 إلى ليلة 29 أبريل، وقطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 يومياً خلال الفترة من 17-29 أبريل).

وفيما يتعلق قواعد حجز التذاكر خلال الفترة سالفة الذكر، أضافت هيئة السكة الحديد أن سيتم حجز تذاكر القطارات الإضافية قبل السفر بـ24 ساعة، وصرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي، ووقف حجز المجموعات خلال فترة تشغيل العيد.