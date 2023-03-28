السكة الحديد: تشغيل قطار تالجو يوميا على خط القاهرة / أسوان بدءا من غد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل قطار التالجو يومياً على خط القاهرة / أسوان والعكس، وذلك اعتباراً من غد الأربعاء، لافتة إلى أن هذا هو القطار الرابع الذى يدخل التشغيل ضمن عقد توريد 6 قطارات مع شركة تالجو الإسبانية، ومنتظر وصول القطار الخامس بنهاية هذا الأسبوع.

يأتي ذلك فى إطار التطوير والتحديث وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.

وأضافت هيئة السكة الحديد: ”سيتم تشغيل قطاران إلى الإسكندرية يومياً وقطاران لأسوان يومياً، على أن يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق، على أن يقف بالمحطات (الجيزة / أسيوط / سوهاج / قنا / الأقصر / إدفو / كوم أمبو)“.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن قطار 2031 سيقوم من أسوان يومياً الساعة 7 مساء ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباح اليوم التالي طبقاً للجدول المرفق، على أن يقف بنفس محطات الذهاب ويترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية طبقا لجداولهم المرفقة وهى (1014/872/164/188/988/152/145/196/750/972/90/1008/996/82/732/1012/752/744/88).

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد

إنها لا تدخر جهداً فى تقديم أفضل خدمة.