السكة الحديد: تشغيل قطار تالجو الثالث على خط القاهرة/ الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتباراً من اليوم الخميس.

يأتي ذلك في إطار تنفيذاً توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وقررت الهيئة تشغيل قطار 2027 تالجو (القاهرة / الاسكندرية) يومياً، حيث يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو (الإسكندرية / القاهرة) يومياً، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً طبقاً للجدول المرفق.

وذكرت هيئة السكة الحديد أنه بذلك تم تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكك الحديدية بوجهيها البحرى والقبلى (6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / الإسكندرية، و4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / أسوان).

وأوضحت الهيئة

لسكك حديد مصر بأنها لا تدخر أى جهد فى تقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب.