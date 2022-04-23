السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الفطر

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 25 أبريل الحالي إلى 11 مايو المقبل، وذلك تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم، بمناسبة عيد الفطر.

ووجهت هيئة السكة الحديد بتواجد جميع القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات، لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، كما حرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء، لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب، وكذلك التأكيد على ضرورة اجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً قبل خروجها من الورش، بالإضافة إلى تعقيم جميع القطارات وتطهيرها قبل خروجها الى السفرية على الخطوط.

القطارات الثالثة المكيفة

وبخصوص القطارات الثالثة المكيفة، أوضحت هيئة السكة الحديد أن سيتم تشغيل قطارات إضافية جديدة من 25 أبريل حتى 11 مايو بعدد 4 قطارات ثالثة مكيفة يوميا وهي (قطار 1938 ثالثه مكيفة جديد القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 ويعمل يوميا خلال الفترة من 25 أبريل حتى 10 مايو، وقطار 1939 ثالثه مكيفة جديد أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 ويعمل يوميا خلال الفترة من 26 أبريل حتى 11 مايو، وقطار 1942 ثالثه مكيفة جديد القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:55 ويعمل يوميا خلال الفترة من 27 أبريل حتى 10 مايو).

ويضاف إلى ما سبق قطار 1943 ثالثه مكيفة جديد أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 00:20 ويعمل يوميا من 28 أبريل حتى 11 مايو، وقطار 1940 ثالثه مكيفة جديد الإسكندرية/ أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 ويعمل يومى 28 و30 أبريل فقط على ان يقوم من القاهرة يوم 30 أبريل، وقطار 1941 ثالثه مكيفة جديد أسوان/ الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 23:55 ويعمل يومى 29 أبريل و5 مايو فقط على أن ينتهى يوم 29 أبريل بمحطة القاهرة.

قطارات السكة الحديد ذات التهوية الديناميكية

وبالنسبة للقطارات ذات التهوية الديناميكية، أضافت الهيئة أن سيتم تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 27 أبريل حتى 11 مايو بعدد 4 قطارات تهوية ديناميكيه يوميا، وهي (قطار 2202 تهويه ديناميكيه القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 ويعمل يوميا من 27 أبريل حتى 10 مايو المقبل، وقطار 2203 تهويه ديناميكيه أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 ويعمل يوميا من 27 أبريل حتى 11 مايو، وقطار 2204 تهويه ديناميكيه القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40 ويعمل يوميا من 27 أبريل حتى 11 مايو، وقطار 2205 تهويه ديناميكيه أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:00 ويعمل من 28 أبريل حتى 11 مايو، وبذلك يكون قد تمت إضافة 64 قطارا مكيفا و52 قطار تهوية ديناميكيه بإجمالى 116 قطارا.

كيفية حجز التذاكر

ووضعت هيئة السكة الحديد قواعد لحجز التذاكر خلال الفترة سالفة الذكر تتلخص في أن يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية قبل السفر بــ24 ساعة، ويتم الحجز على قطارات 88 و2008 و934 من محطات الإسكندرية وسيدي جابر وطنطا بالإضافة لمحطتي القاهرة والجيزة، وصرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي، ووقف حجز المجموعات خلال فترة تشغيل العيد.