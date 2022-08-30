السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة لركاب محافظتي الإسكندرية والبحيرة

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة لركاب محافظتي الاسكندرية والبحيرة، اعتباراً من السبت المقبل، حيث يتم قيام قطار 1904 مكيف (الإسكندرية / القاهرة) من محطة الإسكندرية الساعة 5:00 صباحاً بتركيب 10 عربات (3 عربات درجة أولى مكيف + 6 عربات درجة ثانية مكيف + عربة بوفية)، وذلك طبقا للجدول المرفق، الأمر الذى يعمل على تحقيق أكبر قدر من الراحة والتيسير عليهم.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم وفقاً لما تراه الهيئة مع ما يتناسب لتحقيق سياسة التطوير المنشودة.

وأضافت: كما سيتم تشغيل قطار 919 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لجدوله الحالي، وإيقاف تشغيل قطاري 925/936 مكيف (القاهرة / طنطا) أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وكذلك قررت هيئة السكة الحديد إلغاء تشغيل قطار 920 مكيف (الاسكندرية / طنطا) اعتبارا من يوم الجمعه القادم، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيله.

وأكدت الهيئة بأنها لا تتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.