السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة لركاب محافظات الوجه البحري

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 12 / 2022 ، حيث سيتم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية، يقوم من القاهرة الساعة 18:00 ويصل الإسكندرية الساعة 20:55 وبتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه).

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم وفقاً لما يتناسب مع تحقيق سياسة التطوير المنشودة.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه سيتم تشغيل قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 05:35 ويصل القاهرة الساعة 08:30 وبتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه).

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها لا تتوانى عن تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.