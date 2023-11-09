السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة في عربات ثالثة مكيفة على خط «طنطا/ القاهرة»

قرر المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا/ منوف/ القاهرة، حيث سيتم تشغيل القطار رقم 1191 القاهرة/ طنطا بتركيب 6 عربات ثالثة مكيفة، على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 03:50 عصرا ويصل محطة طنطا الساعة 06:30 مساء، اعتبارا من الغد .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس الوزير.

واعتباراً من بعد غد السبت سيتم تشغيل القطار رقم 1190 طنطا/ القاهرة، حيث سيقوم من محطة طنطا الساعة 04:40 صباحا ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 صباحا بنفس التركيب الوارد به قطار 1191 لمحطة طنطا.

تعديل مواعيد بعض قطارات السكة الحديد

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه يترتب على ذلك تعديل مواعيد بعض القطارات طبقا للجداول المرفقة، لافتة إلى أن القطار 529 (تحيا مصر) القاهرة/ منوف سيقوم من القاهرة الساعة 11:10 مساء ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالى، اعتبارا من الغد.

وقالت الهيئة إن قطار 551 (تحيا مصر) القاهرة/ منوف/ طنطا سيقوم من القاهرة الساعة 03:00 عصرا ويصل طنطا الساعة 06:10 مساء، وقطار 535 (تحيا مصر) القاهرة/ منوف/ طنطا سيقوم من القاهرة الساعة 05:15 صباحا ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحا.

وأوضحت أن قطار 512 (تحيا مصر) منوف/ القاهرة سيقوم من منوف الساعة 04:00 صباحا ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحا، اعتبارا من بعد غد السبت.

وأضافت أن قطار 548 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة سيقوم من طنطا الساعة 02:35 مساء ويصل القاهرة الساعة 06:00 مساء، وقطار 534 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة سيقوم من طنطا الساعة 05:10 صباحا ويصل القاهرة الساعة 08:45 صباحا.

وأشارت الهيئة إلى أن قطار 556 (تحيا مصر) طنطا/ منوف سيقوم من طنطا الساعة 06:30 مساء ويصل منوف الساعة 07:40 مساء، وقطار 550 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة سيقوم من طنطا الساعة 03:30 مساء ويصل القاهرة الساعة 06:55 مساء.

ولفتت إلى أن قطار 554 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة سيقوم من طنطا الساعة 05:10 مساء ويصل القاهرة الساعة 08:30 مساء، وقطار 524 (تحيا مصر) القناطر الخيرية/ القاهرة سيقوم من القناطر الخيرية الساعة 03:10 مساء ويصل القاهرة الساعة 03:50 مساء، وقطار 546 (تحيا مصر) طنطا/ منوف سيقوم من طنطا الساعة 12:50 ظهراَ ويصل منوف الساعة 01:55 ظهرا.

وقالت هيئة السكة الحديد إنها لا تدخر أي جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.