«السكة الحديد»: تشغيل خدمة جديدة علي الوجهين البحري والقبلي

قررت الهيئة القومية للسكة الحديد تشغيل خدمات جديدة وإمتداد بعض القطارات لخدمة جمهور الركاب من خلال الإستغلال الأمثل لطاقة التشغيل المتاحة بعد تجهيزها.

قررت ” السكة الحديد ” أنه إبتداءا من يوم الخميس الموافق 23 من مارس الجاري، تشغيل قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00 يصل محطة الاسكندرية الساعة 19:55.

وأضافت في بيان لها أنه إعتباراً من يوم الجمعة 24 مارس بدأ إمتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة (الاسكندرية / القاهرة) لمحطة أسوان على أن يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35 .

وتمثلت الخدمة الرابعة الجديدة في تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (الاسكندرية / القاهرة) بدءًا من السبت الذي يليهما والقائم في تمام الساعة 10:00 من محطة الاسكندرية ليصل إلى الي محطة القاهرة الساعة 12:40.

بجانب تشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (أسوان / القاهرة) قيام من محطة أسوان الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40 طبقا للجدول المرفق.

مواعيد و تفاصيل الخدمات الجديدة لسكة حديد مصر

وجاء ذلك فى ظل توجيهات معالى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بضرورة تقديم كل ماهو جديد وأفضل خدمة لجمهور الركاب بالسكة الحديد.

وقررت هيئة السكة الحديد وقوف قطار 912 مكيف (الاسكندرية / القاهرة) بمحطتى طنطا وبنها فقط ، وكذلك وقوف قطار 913 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) بمحطتى طنطا ودمنهور فقط .

كما تقررالغاء وقوف قطار 923 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) بمحطة كفر الدوار. يترتب على ذلك تعديل في بعض مواعيد بعض القطارات (833 – 80 -722 – 142 – 751 – 807 – 951 – 15 – 1212 – 1114 – 288 – 132) طبقا لجداولهم المرفقة.