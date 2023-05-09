السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط الإسكندرية - طنطا والعكس

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بين الإسكندرية وطنطا والعكس، بالإضافة إلى تعديل تركيب بعض القطارات على خط الإسكندرية وشربين والعكس، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بزيادة عدد القطارات علي خطوط السكة الحديد لمواجهة الطلب المتزايد علي القطارات خلال الفترة المقبلة وتيسيرا على جمهور الركاب فى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وقالت الهيئة أن سيتم تعديل تركيب قطارات ارقام (892 / 889 – 894 / 899) بتركيب 10 عربات تحيا مصر.

كما قررت

الغاء وقوف قطار (585 / 584) ثالثة مكيفة المنصورة / الاسكندرية /المنصورة بمحطتي أبو حمص وكفر الدوار، لافتة إلى أن والخدمه البديلة ستكون قطار 7 القاهرة / الاسكندرية وسيتم وقفه بمحطة أبو حمص.

واعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 تقرر تشغيل خدمة جديدة وهى تشغيل قطار 128 كخدمة جديدة (الاسكندرية / طنطا) بتركيب 10 عربات تحيا مصر علي ان يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 20:45 ويصل الي محطة طنطا الساعة 22:50.

واعتبارًا من يوم الاحد الموافق 21 / 5 / 2023 سيتم تشغيل قطار 129 إكسبريس (طنطا / الاسكندرية) خدمة جديدة بتركيب 10 عربات تحيا مصر علي ان يقوم من محطة طنطا الساعة 04:00 ويصل الي محطة الساعة 06:05.

وأوضحت هيئة السكة الحديد بأنها تسعي جاهدة فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.