السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة درجة ثالثة مكيفة لركاب خط «القاهرة/الإسكندرية» والعكس

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة على خط “القاهرة / الإسكندرية” والعكس، وذلك ابتداء من غد الخميس، على أن يكون التشغيل خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على سبيل التجربة لمدة شهر.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب والعمل على راحتهم.

وأوضحت الهيئة أن قطار 3009 ثالثة مكيفة (القاهرة / الاسكندرية) سيقوم الساعة 9:15 ليصل الإسكندرية الساعة 12:15 بتركيب (عربة قوى + 6 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه تهوية ديناميكية “وقاية”).

وأضافت أن قطار 3008 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) سيقوم الساعة 21:40 على أن يصل القاهرة الساعة 24:35، بنفس التركيب الوارد به قطار 3009 من القاهرة.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن يترتب على تشغيل الخدمة الجديدة تعديل مواعيد قطارات أرقام (36 – 567 – 28) طوال أيام الأسبوع.

وقالت الهيئة إنها لا تتوانى دائما في سبيل راحة جمهور الركاب.