السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بين محطتي المنيا - سوهاج والعكس السبت

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة (ثالثة مكيفة) بين محطتي المنيا-سوهاج والعكس، وذلك اعتبارًا من بعد غد السبت.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل المتمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة أن قطار 3500 سيقوم من المنيا الساعة 5:10 صباحًا ويصل سوهاج الساعة 8:40 صباحًا بتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية تهوية ديناميكية + عربة قوى).

وذكرت هيئة السكة الحديد أن قطار 3501 سيقوم من سوهاج الساعة 2:30 مساء ويصل المنيا الساعة 6:05 مساءًا بتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية تهوية ديناميكية + عربة قوى).

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها تسعى دائمًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.