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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بين محطتي المنيا - سوهاج والعكس السبت

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درجة ثالثة مكيفة

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بين محطتي المنيا - سوهاج والعكس السبت
محمود محسن

محمود محسن

4:43 م, الخميس, 22 ديسمبر 22

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة (ثالثة مكيفة) بين محطتي المنيا-سوهاج والعكس، وذلك اعتبارًا من بعد غد السبت.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل المتمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

السكة الحديد

وأوضحت الهيئة أن قطار 3500 سيقوم من المنيا الساعة 5:10 صباحًا ويصل سوهاج الساعة 8:40 صباحًا بتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية تهوية ديناميكية + عربة قوى).

السكة الحديد

وذكرت هيئة السكة الحديد أن قطار 3501 سيقوم من سوهاج الساعة 2:30 مساء ويصل المنيا الساعة 6:05 مساءًا بتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية تهوية ديناميكية + عربة قوى).

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها تسعى دائمًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

محمود محسن

محمود محسن

4:43 م, الخميس, 22 ديسمبر 22