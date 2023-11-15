السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة بالوجه البحري

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من كفر الشيخ / الإسكندرية والقاهرة /الإسكندرية والعكس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير بالتطوير المستمر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد .

وأوضحت الهيئة أن تقرر اعتبارا من يوم السبت القادم تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ / الإسكندرية بتركيب 7 عربات ثالثة مكيفة، حيث يقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 04:50 صباحاً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 07:40 صباحاً، طبقا للجدول المرفق، على أن يعود بنفس التركيب بقطار 1152/1153 الإسكندرية / كفر الشيخ، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 مساءاً ويصل محطة كفر الشيخ الساعة 06.55 مساءاً طبقا للجدول المرفق، ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (812/811 ، 470) طبقا للجداول المرفقة.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن سيتم تشغيل قطار 14 بتركيب 7 عربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلي القاهرة، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 08.00 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 10:55 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

كما تقرر إعتباراً من بعد غدا الجمعة تشغيل قطار 17 بتركيب 7 عربات ثالثة مكيفة من القاهرة إلي الإسكندرية، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 09:20 مساءاً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 12:20 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

وتلبية لطلب جمهور الركاب، قررت هيئة السكة الحديد اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 26-11-2023 تعديل مواعيد قطارات (906/158/964/952 /163) طبقا للجداول المرفقة.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها لا تتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.