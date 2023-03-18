السكة الحديد: تشغيل خدمات جديدة وامتداد لبعض القطارات

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمات جديدة وامتداد بعض القطارات لخدمة جمهور الركاب من خلال الاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل المتاحة بعد تجهيزها، وابتداء من الخميس 23-3-2023 سيتم تشغيل قطار 3023 ثالثة مكيفة كخدمة جديدة (القاهرة / الإسكندرية)، وسيقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل محطة الإسكندرية الساعة 19:55 طبقا للجدول المرفق.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس
وقالت الهيئة إنه اعتبارا من يوم الجمعة القادمة سيتم امتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) لمحطة أسوان على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 ويصل محطة أسوان الساعة 22:35 طبقا للجدول المرفق.
وأضافت أنه اعتباراً من يوم السبت القادم سيتم تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (الإسكندرية / القاهرة)، والقيام سيكون من محطة الاسكندرية الساعة 10:00 والوصول إلى محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقا للجدول المرفق.
وذكرت هيئة السكة الحديد أنه سيتم تشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة كخدمة جديدة (أسوان / القاهرة)، وسيقوم من محطة أسوان الساعة 04:10 ويصل محطة القاهرة الساعة 16:40 طبقا للجدول المرفق.
وتقرر اعتبارا من يوم الخميس القادم وقوف قطار 912 مكيف (الإسكندرية / القاهرة) بمحطتى طنطا وبنها فقط، وكذلك وقوف قطار 913 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) بمحطتى طنطا ودمنهور فقط.
كما تقرر إلغاء وقوف قطار 923 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) بمحطة كفر الدوار، حيث يترتب على ذلك تعديل في بعض مواعيد بعض القطارات (833 – 80 -722 – 142 – 751 – 807 – 951 – 15 – 1212 – 1114 – 288 – 132) طبقا لجداولهم المرفقة.
وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنها لا تدخر جهدا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.