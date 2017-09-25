السكة الحديد تشغل قطارات مكيفة من القاهرة إلى أسوان

المال - خاصأعلن المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة ستشغل قطارات خاصة مكيفة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بغرض خدمة السياحة الداخلية وخاصة الأماكن الأثرية والسياحية بالأقصر وأسوان.صرح المهندس رضا أبو هرجة - نائب رئيس هيئة السكة لقطاع الموارد والمتحدث الرسمى للسكة- بأن الهيئ



المال – خاص

أعلن المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة ستشغل قطارات خاصة مكيفة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بغرض خدمة السياحة الداخلية وخاصة الأماكن الأثرية والسياحية بالأقصر وأسوان.

صرح المهندس رضا أبو هرجة – نائب رئيس هيئة السكة لقطاع الموارد والمتحدث الرسمى للسكة- بأن الهيئة قررت تشغيل رحلات قطارات للشباب خلال المدة من 28 سبتمبر 2017 حتى 25 أبريل 2018، وذلك أيام العطلات الأسبوعية.

وأوضح أبو هرجة أن الهيئة لأول مرة تقوم بتشغيل رحلات أسبوعية للشباب بقطارات مكيفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهى التى تتحمل نفقات السفر طبقا للتعاقد المبرم مع الهيئة بغرض تنشيط السياحة الداخلية لتعريف الشباب بالمعالم الأثرية والسياحية، خاصة بمدينتى الأقصر وأسوان.

وأضاف أن رحلات القطارات فى الذهاب تقوم مساء كل يوم خميس، الساعة 21.50، وتصل إلى أسوان الساعة 10.20 صباح اليوم التالى، ورحلات العودة تقوم من أسوان مساء كل يوم أربعاء الساعة 18.30، وتصل للقاهرة الساعة 7.00 صباح اليوم التالى.

