«السكة الحديد» تستهدف نقل بضائع بقيمة 2 مليار جنيه

كميات البضائع وفقا لجداول السلع المستهدفة، تشير إلى نقل 4.5 مليون طن نهاية 2022 من المنتجات الزراعية

قال مصدر فى هيئة السكة الحديد ، إن الهيئة تستهدف نقل البضائع على خطوطها بقيمة 2 مليار جنيه سنويا قبل نهاية 2024، للقدرة على سداد فاتورة صفقة شراء عربات البضائع التى يتم تنفيذها حاليا بالمصانع المحلية.

وبحسب المصدر، فإن كميات البضائع وفقا لجداول السلع المستهدفة، تشير إلى نقل 4.5 مليون طن نهاية 2022 من المنتجات الزراعية و2.3 مليون من المواد البترولية، و4.3 مليون من المنتجات الصناعية، و5.6 مليون من مستخرجات المناجم.

كما يستهدف نقل 4.3 مليون من مواد الإنشاء نهاية نفس العام، ليصل إجمالى المنقول عبر السكة الحديد إلى 23.7 مليون طن، وزيادته حتى يصل إلى 25 مليون طن، نهاية الفترة 2022 إلى 2025.

وتعاقدات السكة الحديد مع الهيئة العربية للتصنيع، على توريد 375 عربة بضائع مختلفة الطرازات لتعظيم نقل البضائع ، فى ضوء خطة وزارة النقل لزيادة موارد الهيئة من قطاع البضائع، وتقليل الازدحام على الطرق البرية، وتقليص أعمال الصيانة على الطرق نتيجة مرور شاحنات النقل الثقيل عليها، بالإضافة إلى الأثر البيئى الجيد الناتج من التحول إلى نقل البضائع بالسكك الحديدية.

وأشار المصدر إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، طالب قيادات الهيئة مؤخرا بحصر كافة معوقات تنفيذ المستهدف، لوضع حلول جذرية.

وكشف تقرير رسمى من هيئة السكة الحديد، عن تراجع حجم المنقول من البضائع خلال شهر مايو الماضى، إذ سجل المنقول 330.7 ألف طن فى مايو 2020، مقابل 388.0 خلال نفس الشهر من العام الماضى، وسجل فى أبريل الماضى 455.6 مقابل 373.7 فى أبريل 2019.

وأشار مسئول فى الهيئة، إلى أن تراجع الكميات المنقولة يرجع إلى توقف عدد من القطارات خلال فترة الحظر، نظرا لأنها تستغرق أكثر من 17 ساعة، لافتا إلى أنه تم الرجوع إلى الكميات المعتادة بداية من يوليو الجارى.

جدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد تستهدف تنفيذ نحو5 خطوط جديدة يتم الاعتماد عليها فى نقل البضائع بشكل أكبر، وهى خط سكة «الروبيكى ـ التبين»، بطول 69 كيلو مترا، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليارات جنيه، وجدول زمنى للتنفيذ يصل إلى 3 أعوام من فترة التعاقد، وإنشاء خط «المناشى ـ 6 أكتوبر» بطول 60 كم، وتكلفة 2.4 مليار جنيه ومقرر أن يكون موازيا لخط الركاب الحالى.

وفقدت هيئة السكة الحديد نحو %14.6 بقيمة 365 مليون جنيه، من إجمالى إيراداتها السنوية التى تصل إلى 2.5 مليار جنيه، منذ بداية أزمة كورونا وحتى عودة الحياة لطبيعتها وإلغاء فترة حظر التجوال.

وبلغ عدد الركاب 8.9 مليون فى مايو الماضى، مقارنة مع 23.4 مليون خلال مايو 2019، كما تراجعت الأعداد أيضا خلال أبريل الماضى مسجلة 10.4 مليون، مقابل 24.4مليون خلال نفس الشهر من العام الماضى.

ووفقا للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018-2017، بلغت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو 5 مليارات و458 مليون.