«السكة الحديد» تستهدف صرف استثمارات بقيمة 37 مليار جنيه لاستكمال برنامج تطوير المرفق

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الهيئة مخصص لها خلال العام المالى الجارى ما يقرب من 20 مليار جنيه، لكنها تستهدف زيادة استثمارات العام المقبل، خاصة أن هناك حزمة كبيرة من المشروعات لها أولوية فى التنفيذ خلال الفترة المقبلة، على رأسها إقامة أسوار على جانبى الشبكة، خاصة المواقع القريبة من المناطق السكنية، إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة ما يقرب من 500 عربة، فضلا عن سداد جزء من صفقة ألف عربة نقل بضائع بأنواع مختلفة.

وتوقعت المصادر أن تصل قيمة الدعم الذى تتحمله وزارة المالية نيابة عن الهيئة سواء فى بند اشتراكات طلاب الجامعات، أو الدعم المقدم لذوى الإعاقة وكبار السن- عن التخفيضات التى تتم على سعر التذكرة الفعلى لهذه الفئة من المواطنين- وغيرها من الأمور، إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية 2022/ 2023.

وكشف تقرير حكومى نشرته «المال» فى وقت سابق، أن استثمارات وزارة النقل بداية من 2014 وحتى نهاية العام الحالى قدرت بنحو 1.669 تريليون جنيه، واستحوذت مشروعات هيئة السكة الحديد على 225 مليار جنيه من إجمالى الخطة الجارى استكمالها حاليا.

وطرحت الهيئة منذ أيام قليلة، مناقصة عالمية أمام المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد برنامج إصلاح يصمم لها خصيصا لتحسين أداء القطاع عبر إطار العمل القانونى والتنظيمى الذى يحكم وضع التعريفة وعمليات التشغيل وإدارة أصول القطاع، مع وضع برامج لهيكل التعريفة وتحصيل الرسوم وإدارة تدفق الإيرادات والنفقات، إضافة إلى إعداد تصور عام عن حجم الطلب على خدمات السكك الحديدية، وتحليل طرق استرداد التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة.