«السكة الحديد» تستغل فترة توقف القطارات في صيانة الأسطول

أكد مسئول هيئة السكة الحديد، أنه تم وضع برنامج للعاملين في الورش، يضمن حصولهم على الإجازات في نفس الوقت عمل الصيانة المستهدف العربات والجرارات

قال مصدر مسئول في هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تستغل فترة توقف القطارات بشكل كامل الأسبوع الجاري، في زيادة أعمال الصيانة والتطوير للأسطول.

وأضاف مسئول هيئة السكة الحديد، أنه تم وضع برنامج للعاملين في الورش، يضمن حصولهم على الإجازات في نفس الوقت عمل الصيانة المستهدف العربات والجرارات، لاسيما أن فترة ما بعد العيد ستشهد زيادة في أعداد الركاب.

سرعة الرحلات

وكان المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر قال في وقت سابق، إن سرعة القطار سوف تصل إلى 160 كم/س في بداية عام 2021،.

سرعة القطار حاليا تبلغ 120 كم/س، مشيرا إلى عزم الهيئة لزيادة السرعة إلى 140كم/س ثم الوصول إلى 160 كم/س.

وزيادة السرعة مرتبطة بتحديث البينة الأساسية، مثل الإشارات وتجديدات السكك، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بذلك في هذه الآونة.

تطوير المرفق

وفى سبتمبر 2018 وقعت وزارة النقل مع التحالف المجرى الروسى “ترانس ماش هولدنج المجر”عقد تمويل وتوريد صفقة 1300 عربة لصالح هيئة السكة الحديد.

وتتوزع الصفقة بواقع 500 عربة عادية مكيفة، و500 عربة تهوية ديناميكية، و300 درجة أولى وثانية مكيفة.

يذكر أن وزارة النقل حسمت مجموعة من الصفقات على مدار العامين الماضيين، ضمن خطة وبرنامج تطوير المرفق.

تتضمن شراء 1300 عربة سكة حديد، وتوريد 100 جرار بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو، وشراء 100 جرار من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية.

فضلا عن عقد موقع مع شركة PRL المتضمن توريد 50 جرارًا، وتحديث 50 جرارًا من الأسطول القديم، إضافة إلى تنفيذ عمرة كاملة لعدد 41 جرارًا آخر.

إلى جانب شراء 6 قطارات جديدة من شركة تالجو الإسبانية.

أسطول القطارات

يذكر أن أسطول هيئة السكة الحديد من الجرارات يصل إلى 820 جرارًا.

وتتوزع طبقا لبلد المنشأ بواقع 342 قاطرة ألمانى، و298 كندية، و150 قاطرة أمريكية، و30 قاطرة إسبانية الصنع.

فيما يبلغ عدد عربات نقل الركاب 3500 عربة مكيفة، سرعتها بين 90 إلى 120 ك/ ساعة، فيما تبلغ سرعة قطارات الضواحى 90 ك/ ساعة.

تضم قائمة ورش السكة الحديد 7 مجمعات، على رأسها ورشة أبو غاطس لصيانة العربات بمنطقة أبو وافية على مساحة 25 فدانًا و تبعد 6 كلم عن محطة مصر.

وورشة إيرماس بمنطقة السبتية وهي أكبر ورشة متخصصة فى عمرة وصيانة الجرارات.

ويبلغ عدد العاملين بها 1820 عامل وفنى وتقام على مساحة 27 فدانا.