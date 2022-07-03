«السكة الحديد» تدفع بقطارات إضافية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 3 إلى 20 يوليو الحالي، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووجهت هيئة السكة الحديد بتواجد جميع القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

وحرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، إضافة الى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

ويضاف إلى ما سبق التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة، وتجهيز القطارات تجهيزًا جيدًا قبل خروجها من الورش، علاوة على تعقيم جميع القطارات وتطهيرها قبل خروجها.

وسيتم تشغيل قطارات ثالثة مكيفة إضافية في الفترة من 3 إلى 20 يوليو الحالي.

موعد قطارات الثالثة المكيفة الإضافية

قطار 1940 ثالثة مكيفة القاهرة/ اسوان يعمل في الفترة من 3 إلى 18 يوليو، حيث يقوم الساعة 22:50 من محطة القاهرة ويصل اسوان الساعة 11:55.

قطار 1941 ثالثة مكيفة اسوان/ القاهرة يعمل في الفترة من 4 إلى 19 يوليو، حيث يقوم الساعة 20:00 من محطة اسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 08:05.

قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة/ اسوان يعمل في الفترة من ليلة 3-4 حتى ليلة 18-19 يوليو، حيث يقوم الساعة 00:45 من محطة القاهرة ويصل اسوان الساعة 13:35.

قطار 1939 ثالثة مكيفة اسوان/ القاهرة يعمل في الفترة من ليلة 4-5 حتي ليلة 19-20، حيث يقوم الساعة 00:50 من محطة اسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 15:00.

قطار 1936 ثالثة مكيفة القاهرة/ اسوان يعمل يوم 7 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 20:15 من محطة القاهرة ويصل اسوان الساعة 8:55.

قطار 1937 ثالثة مكيفة اسوان/ القاهرة يعمل يوم 15 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 21:30 من محطة اسوان ويصل القاهرة الساعة 10:30.

قطار 1934 ثالثة مكيفة الإسكندرية/ اسوان يعمل يوم 6 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 17:10 من محطة الإسكندرية ويصل اسوان الساعة 8:55.

قطار 1935 ثالثة مكيفة اسوان/ الإسكندرية يعمل يوم 14 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 21:30 من محطة اسوان ويصل الإسكندرية الساعة 13:20.

وسيتك تشغيل قطارات ثالثة تهوية ديناميكية إضافية في الفترة من 3 حتى 19 يوليو الجاري.

موعد تشغيل قطارات ثالثة تهوية ديناميكية

قطار 2202 القاهرة/ اسوان يعمل في الفترة من 3 حتى 18 يوليو، حيث يقوم الساعة 17:00 من محطة القاهرة ويصل اسوان الساعة 05:15.

قطار 2203 اسوان/ القاهرة يعمل في الفترة من 4 حتى 19 يوليو، حيث يقوم الساعة 19:35 من محطة اسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 07:55.

قطار 2204 القاهرة/ اسوان يعمل في الفترة من 3 حتى 19 يوليو، حيث يقوم الساعة 10:20 من محطة القاهرة ويصل اسوان الساعة 23:05.

قطار 2205 اسوان/ القاهرة يعمل في الفترة من 4 حتى 19 يوليو، حيث يقوم الساعة 10:00 من محطة اسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 22:40.

وسيتم تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي واهالي النوبة ونادي الجعافرة وابو الريش.

موعد تشغيل قطارات اهالي النوبة

قطار 2022 ثالثة تهوية ديناميكية للإتحاد النوعي القاهرة/ اسوان يوم 7 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 18:10 من محطة القاهرة ويصل اسوان الساعة 07:20.

قطار 2023 ثالثة تهوية ديناميكية للإتحاد النوعي اسوان/ القاهرة يعمل يوم 16 يوليو، حيث يقوم الساعة 18:20 من محطة اسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 06:50.

قطار 2026 تحيا مصر لنادي الجعافرة الإسكندرية/ اسوان يعمل يوم 7 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 16:30 من محطة الإسكندرية ويصل اسوان الساعة 10:05.

قطار 2027 تحيا مصر لنادي الجعافرة اسوان/ الإسكندرية يعمل يوم 15 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 17:40 من محطة اسوان ويصل الإسكندرية الساعة 10:50.

قطار 2028 تحيا مصر لنادي ابو الريش الإسكندرية/ اسوان يعمل يوم 7 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 12:20 من محطة الإسكندرية ويصل اسوان الساعة 04:45.

قطار 2029 تحيا مصر لنادي ابو الريش اسوان/ الإسكندرية يعمل يوم 15 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 14:40 من محطة اسوان ويصل الإسكندرية الساعة 07:10.

قطار 2030 تحيا مصر لنادي النوبه القاهرة/ اسوان يعمل يوم 7 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 18:35 من محطة القاهرة ويصل اسوان الساعة 07:40.

قطار 2037 تحيا مصر لنادي النوبه اسوان/ القاهرة يعمل يوم 15 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 18:20 من محطة اسوان ويصل القاهرة الساعة 07:25.

قطار 2032 تحيا مصر لنادي النوبه الإسكندرية/ اسوان يعمل يوم 7 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 17:45 من محطة الإسكندرية ويصل اسوان الساعة 10:20.

قطار 2033 تحيا مصر لنادي النوبه اسوان/ الإسكندرية يعمل يوم 16 يوليو فقط، حيث يقوم الساعة 21:45 من محطة اسوان ويصل الإسكندرية الساعة 14:35.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن من الممكن تشغيل قطارات اضافية اخرى فى حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة والاضافية الشغالة.

والهيئة لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب.

أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية للوجه القبلي

يشار إلى أن سعر التذكرة يقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من محطة الإسكندرية إلى محطة المنيا يبلغ 105 جنيه.

وسعر التذكرة يقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من محطة الإسكندرية إلى محطة سوهاج يبلغ 130 جنيه.

السكة الحديد

وسعر التذكرة يقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من محطة الإسكندرية إلى محطة الأقصر يبلغ 150 جنيه.

وسعر التذكرة يقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من محطة الإسكندرية إلى محطة سوهاج يبلغ 180 جنيه.