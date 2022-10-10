السكة الحديد تدعو الركاب للاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول

طالبت هيئة السكة الحديد الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول، لكي يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية الموجودة بأبواب المحطات على تذكرة السفر، سواء للدخول أو الخروج من المحطات، وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقى المحطات، تجنباً لدفع غرامة، حفاظًا على موارد الهيئة.

فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات الكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن ادارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات، وطبقًا للتعليمات المنظمة لذلك، التى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب الا بعد الحصول على تذكرة السفر.