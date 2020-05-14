«السكة الحديد» تدرس تشغيل 5 قطارات إضافية لامتصاص زحام العيد

قال مصدر مسئول فى هيئة السكة الحديد ، إنها تدرس إضافة 5 قطارات جديدة على خطوط الوجه البحري والقبلي، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان. وأضاف مسئول هيئة السكة الحديد، أن القطارات التي سيتم الحصول على موافقة من وزير النقل…

قال مصدر مسئول فى هيئة السكة الحديد ، إنها تدرس إضافة 5 قطارات جديدة على خطوط الوجه البحري والقبلي، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.



وأضاف مسئول هيئة السكة الحديد، أن القطارات التي سيتم الحصول على موافقة من وزير النقل لتشغيلها، تتوزع بواقع 3 مميز ، و2 مكيف درجة أولى وثانية، ودرجة “في أي بي”.



ولفت إلى أنه تشغيل قطارات إضافية هدفها تلبية احتياجات الركاب، والحد من التكدس في العربات، بالتزامن مع أخذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.



وأشار إلى أن الهيئة ألغت نظام الحجز قبل فترة العيد بـ 10 و15 يوما، ليتم إتاحة التذاكر يوما بيوم دون حجز سابق، وذلك تجنبا لعمل سوق سوداء في الفترة الحالية، فضلا عن موعيد حظر التحرك للنصف الثاني من رمضان لم تكن معلنه عن وضع جداول التشغيل.



وتابع أمس وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، زير أعمال التطوير الشامل لـ 90 عربة أسباني درجة أولى وثانية، مكيفة، بورش هيئة السكة الحديد ببني سويف.



وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 84 عربة، وجاريالعمل في 6 عربات الأخيرة.



ولفتت إلى أنه سيتم الانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد وهو ما سيساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.



وفرت هيئة السكة الحديد ، عددا مناسبا من القطارات المتجهة لمحافظات الصعيد لسد الاحتياجات، لاسيما مع اقتراب عيد الفطر.



وتترقب الهيئة استلام 33 عربة سكة حديد جديدة، بنهاية يونيو المقبل من التحالف الروسي المجري.

والصفقة هي تشمل 1300 عربة، متفق يتم توريدها بمعدل 35 عربة شهريًا.



وقامت وزارة النقل خلال الفترة الماضية، بإبرام عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة، مع شركة تالجو الأسبانية.



العقد المبرم بين الطرفين بحسب تصريحات سابقة لوزير النقل، ينص على توفير صيانة لفترة 6 سنوات.

تبلغ التكلفة الإجمالية للقطارات الستة 157 مليون يورو.



وقامت الهيئة خلال العامين الماضيين، اتفقت على تطوير 200 عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف.



وأنهي مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع تطوير 89 عربة، من المتفق عليه.



وقالت هيئة السكة الحديد، وفي وقت سابق أنها وضعت خطة شاملة للموقف الحالي للمعدات والأجهزة وقطع الغيار.



كما شمل المخطط احتياجات، كل ورشة سواء ببناء ورش جديدة بها أو تدعيمها بالمعدات أو الأجهزة أو بقطع الغيار الأصلية.



وهذا المخطط يأتي في إطار الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة لتطوير كل الورش ومنظومة السكة الحديد.