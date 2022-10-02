السكة الحديد : تخفيض 50% من سعر التذكرة لذوي الهمم ومرافقيهم بجميع القطارات

قررت هيئة السكة الحديد تخفيض أسعار تذاكر جميع القطارات على جميع الخطوط بنسبة 50% لذوي الهمم والمرافق (إن وجد)، وذلك بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بالاهتمام بمختلف الفئات من جمهور الركاب خاصة ذوي الهمم، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهيئة القومية لسكك حديد مصر كهيئة خدمية لجميع فئات المجتمع المصرى ولتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية، حيث تقوم الهيئة بتقديم العديد من الامتيازات للكثير من فئات المجتمع ومنها ذوي الهمم.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تمتلك أسطول من العربات المتنوعة مثل القطارات المكيفة والقطارات الفاخرة والروسي المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية.

وطالبت هيئة السكة الحديد ذوي الهمم ومرافقيهم بشراء التذكرة من خلال شبابيك التذاكر قبل استقلال القطار تفادياً لدفع الأجرة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.