«السكة الحديد» تخطط لطرح تجديد مسارات بقيمة مليار جنيه

تخطط هيئة السكة الحديد لطرح أعمال تطوير وتجديد مسارات بطول 214 كيلومترًا فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، قبل نهاية العام الحالى ضمن خطة الارتقاء بالخدمة المقدمة للركاب، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

وأضافت لـ«المال»، أن الأعمال المقرر طرحها، والتى يتوقع أن تصل قيمتها لمليار جنيه وسيتم تمويلها من إيرادات الهيئة، ستقتصر فقط على تجديد السكة والقضبان، ووضع بعض الأنظمة الإلكترونية التى تساعد فى الكشف عن الكسور فى القضبان أو أى تخريبات تتم مسبقًا، الأمر الذى يساعد على إنهاء أزمة تكرار الحوادث.

وأوضحت أن كافة الأعمال ستكون مطروحة على شركات المقاولات المصرية، والأولوية ستكون للكيانات التى سبق ووقعت معها وزارة النقل اتفاقيات للمساعدة فى تنفيذ برنامج تطوير المرفق.

وتضم قائمة الشركات الموقعة معها وزارة النقل اتفاقيات تعاون لدعم هيئة السكة الحديد «أوراسكوم، والسويدى إليكتريك، وسامكريت، والمقاولون العرب، وكونكورد، وحسن علام، والغرابلى، والكان، وتراينجل».

وستتولى إحدى هذه الشركات أو أكثر تنفيذ أعمال بقيمة 8 مليارات جنيه، تشمل إقامة أسوار خرسانية على جانبى شبكة خطوط السكة الحديد داخل المدن والقرى بطول نصف مليون كيلومتر، على غرار المنفذة فى مرفق مترو الأنفاق، وذلك بعد ظهور أكثر من حالة عبور للمركبات والأفراد من مناطق غير مخططة للعبور فى الفترة الماضية.

ويتوقع أن يصل حجم استثمارات الهيئة خلال العام المالى الجديد إلى 40 مليار جنيه، ومن بين المشروعات المستهدف تنفيذها، تحديد وتطوير 500 كيلومتر من البنية الأساسية للشبكة، وعمل ازدواج لعدد من الخطوط والوصلات المتفرعة من الخطوط الرئيسية الواقعة فى نطاق محافظات الوجه البحرى، والقريبة من الموانئ البحرية.

وفقًا لتقرير سابق أعدته هيئة السكة الحديد لتحديد أوجه الخلل فى المرفق، أشار إلى أن هناك 4 تحديات رئيسية تمنع التحسينات فى أدائها التشغيلى والمالى، الأول: ضعف أداء السلامة، والثانى: التزام الركاب الضمنى وغير الممول، الثالث: أعمال الصيانة المتراكمة والكبيرة، والتحدى الأخير: الدين التاريخى الكبير، وعدم كفاية التركيز على العملاء والتوجه التجارى.

يشار إلى أن قيمة الإيرادات التى حققتها الهيئة فى شهر يناير الماضى بلغت نحو 247 مليون جنيه، مقابل 226 مليون فى يناير عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 21 مليونًا، كما ارتفعت الإيرادات فى شهر ديسمبر الماضى، لتصل إلى 252.4 مليون جنيه، مقابل 216.7 مليون فى نفس الشهر عام 2019، بزياد بلغت نحو 35.7 مليون.