السكة الحديد تجري عددا من التعديلات على بعض الوظائف القيادية

قرر المهندس محمد عامر عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسكك حديد مصر، حركة بعض الترقيات بالهيئة بدءا من اليوم 3 يونيه ببعض الوظائف القيادية.

ونص القرار رقم 146 لسنة 2023 والذي اطلعت عليه “المال” المهندس صلاح أبو المعاطي عبدالعال مدير عام صيانة البنية الأساسية بالمنطقة الوسطى ليقوم بأعمال رئيس الادارة المركزية للشئون الهندسية ودراسات الجدوى ” مشروعات “.

كما تم تكليف المهندس محمود مبروك ماضي مدير عام صيانة البنية الاساسية بمنطقة وسط الدلتا، ليقوم بأعمال رئيس الادارة المركزية لشئون منطقة شرق الدلتا.

كما تقرر قيام المهندس أشرف هاشم محمد اللاوندي، كبير مهندسين ومكلف رئيس الادارة المركزية لشئون منطقة شرق الدلتا للقيام بأعمال رئيس الادارة المركزية لشون المنطقة الجنوبية ” بنية أساسية” .

فيما نص القرار على تعيين المهندس عبدالجليل علي أبو عجوة علي مهندس أول مكلف مدير عام صيانة البنية الاساسية بمنطقة شرق الدلتا، ليقوم بأعمال مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة وسط الدلتا.

وفي أغسطس الماضي أعلنت وزارة النقل عن قبول وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير للاعتذار الذي تقدم به المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الاستمرار في منصبه كرئيساً للهيئة، وذلك نظراً لظروفه الصحية وتكليفه للعمل مستشاراً لوزير النقل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

كما اصدر وزير النقل قراراً بتكليف المهندس محمد عامر عبد العزيز عامر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وكلف وزير النقل اللواء مهندس محمد علي محمد غزال المعار من وزارة الدفاع للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد لقطاع السلامة والجودة، وللعمل نائباً لرئيس الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني، كما تم تكليف المهندس خالد فاروق محمد نور الدين إستشاري قطاع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وللعمل نائباً لرئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة.

ويأتي القرار بناءا على ما عرضه المهندس نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة لقطاع البنية الاساسية ونائب رئيس مجلس الادارة لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير.