نقل وملاحة

«السكة الحديد» تجرى التجارب الأولية لسير العربات الجديدة الموردة من المجر

تبلغ قيمة الصفقة التي وقعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري مليارا و16 مليونا و50 ألف يورو
مدحت إسماعيل 8:29 م, الجمعة, 17 يناير 20 8:29 م, الجمعة, 17 يناير 20

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نفذت اليوم هيئة السكة الحديد الاختبار الأول لسير عربتي النموذج بسكك حديد المجر، ضمن صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

وتبلغ قيمة الصفقة التي وقعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري مليارا و16 مليونا و50 ألف يورو. 

وتأتي الصفقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية، وإحداث نقلة نوعية مهمة بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب.

وتعمل وزارة النقل على تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات، وذلك بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالى. 

وتساهم الصفقة في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، وتقديم خدمة مميزة للركاب، خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان.

وهذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها سينتج عنها تحسن نوعي وطفرة في مستوى الخدمة بالسكة الحديد، بجانب زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات، .

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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