السكة الحديد تتيح حجز تذاكر قطارات VIP «القاهرة/ الإسكندرية» عبر «فوري»

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إمكانية حجز تذاكر السفر على قطارات الـ VIP أرقام ( 905 / 906 – 916 / 917 ) على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس من خلال منافذ فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.

يشار إلى أنه في عام 2014 كان عدد الجرارات الموجودة بهيئة السكة الحديد 810 جرارات، الصالح منها حوالي 530 جرارا بنسبة صلاحية 65%، وكان عدد العربات 3200 عربة الصالح منها 2000 عربة بنسبة صلاحية 62%، والباقي عاطلة، وكان هذا الأسطول من الوحدات المتحركة يكفي لتسيير 750 رحلة يومياً بطاقة استيعابية 700 ألف راكب / يوم (بدون نقل البضائع)، ولذلك تم وضع خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة (جرارات وعربات) تم تنفيذ توريد 130 جرارا جديدا GE من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها وإعادة تأهيل 61 من إجمالي 172 مخطط إعادة تأهيلها، وتم وصول 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الإسبانية، ودخلت جميعها الخدمة.

ويضاف إلى ما سبق توريد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1.1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 1317 عربة عادية من إجمالي 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها، وتم توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جار تصنيعها.