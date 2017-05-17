السكة الحديد تتفق مع ميرسك على نقل 1200 حاوية يوميا

قال المهندس جمال الشامي رئيس قطاع نقل البضائع في هيئة السكة الحديد، إنه تم الاتفاق مبدئيا مع الخط الملاحي العالمي “ميرسك” على نقل 1200 حاوية يوميا، بمعدل قطار يومي بين موانئ ” بورسعيد – السخنة، والسخنة- دمياط”، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف تشغيل 3 قطارات خلال الفترة المقبلة، لنقل حاويات ميرسك.

وأضاف الشامي في تصريحات صحفية علي هامش جولة تفقدية لوزير النقل إلى ميناء دمياط، أن مكتب يحيي قدري للاستشارات القانونية يتولى حاليا استكمال إجراءات تأسيس شركة نقل البضائع، موصحا أن مجلس إدارة الهيئة وافق بشكل نهائي على تأسيس الشركة لتكون بمثابة الذراع الاستثمارى للهيئة في منظومة نقل البضائع.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف حاليا إعادة ثقة العملاء في جودة الخدمات التى تقدمها، مضيفا أن عدد القطارات العاملة في نقل البضائع على خطوط السكة الحديد يصل لـ 100قطار في الوقت الحالي، ومستهدف رفعه إلأى 140 قطاراً خلال الفترة المقبلة.