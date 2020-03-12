السكة الحديد تبلغ النياية بحادث قطار إمبابة.. والتحويلة وبرج الإشارات قد يكونا سبب التصادم

كشف مصدر مطلع بالسكة الحديد، عن اصطدام قطار 989 القادم من أسوان بقطار 991 القادم من سوهاج في منطقة إمبابة، لافتا إلى أن قيادات هيئة السكة الحديد، ووزير النقل في طريقهم لمعاينة الحادث.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ النياية، للمعاينة والبدء في التحقيق للوقوف على أسباب الحادث، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد لعمل تقرير مبدئي، والمتابعة في معرفة الأسباب الرئيسة للحادث.

وأشار إلى أن كل قطار من القطارين يسير على مسار منفصل، لكن القطارين تلاقيا في نقطة واحدة بالقرب من محطة إمبابة، ومن ثم فإن هناك توقعات بأن يكون السبب في التحويلة، أو تعطل نظام الإشارة وبرج المراقبة.

ووقعت وزارة النقل عددا من الصفقات على مدار العامين الماضين، ضمن خطة وبرنامج تطويرالمرفق، تتضمن شراء 1300 عربة سكة حديد، وتوريد 100 جرار بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو، وشراء 100 جرار من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية.

فضلا عن عقد موقع مع شركة PRL المتضمن توريد 50 جرارًا، وتحديث 50 جرارا من الأسطول القديم، فضلا عن تنفيذ عمرة جسيمة لعدد 41 جرارا أخرى، إلى جانب شراء 6 قطارات جديدة من شركة تالجو الإسبانية.

وأسطول هيئة السكة الحديد، من الجرارات يصل إلى 820 جرارا، موزعة وفقا لبلد المنشأ بواقع، 342 قاطرة ألمانى، و298 كنديًا، و150 قاطرة أمريكية، و30 قاطرة مناورة إسبانية الصنع، فيما يبلغ عدد عربات نقل الركاب 3500 عربة مكيفة، تتراوح سرعتها 90 إلى 120 ك/ ساعة، فيما تبلغسرعة قطارات الضواحي 90 ك/ ساعة.