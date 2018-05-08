السكة الحديد تبدأ تشغيل ماكينات TVM لحجز تذاكر القطارات بالفيزا كارت

محمود محسنأعلنت هيئة السكة الحديد، انه فى إطار حرص الهيئة لتوصيل خدماتها لكل المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية بتقديم خدمة جديدة لحجز تذاكر القطارات بماكينات TVM ذاتية وآليه بنظام الفيزا كارت فى الأماكن العامة والنوادى.وأكدت الهيئة فى بيانها أنه تم البدء فى تشغيل أول ماكينة TVM لحجز تذاكر القطا

محمود محسن

أعلنت هيئة السكة الحديد، انه فى إطار حرص الهيئة لتوصيل خدماتها لكل المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية بتقديم خدمة جديدة لحجز تذاكر القطارات بماكينات TVM ذاتية وآليه بنظام الفيزا كارت فى الأماكن العامة والنوادى.

وأكدت الهيئة فى بيانها أنه تم البدء فى تشغيل أول ماكينة TVM لحجز تذاكر القطارات بالنوادى والأماكن العامة وذلك ضمن خطتها فى مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم خدمات حجز التذاكر عن طريق ماكينات الحجز الذاتى آليا لجميع القطارات المكيفة للوجهين القبلى والبحرى بنظام الفيزا كارت وكارت الهيئة المدفوع مقدما والذى يتم إصداره من جميع مكاتب الاشتراكات على مستوى الجمهورية ويتيح التعامل به على جميع شبابيك التذاكر والماكينات الذاتية.

وأوضحت الهيئة أنه تم تدشين تلك الخدمة بنادى مدينة 6 أكتوبر الرياضى وتعتبر هذه الماكينة المنفذ الأول لصرف التذاكر بالمدينة للعمل على راحة الركاب كخدمة جديدة تقدمها الهيئة للقاطنين بمدينة أكتوبر لخدمة أعضاء النادى وأهالى المدينة تمهيدا للتوسع فى منافذ صرف التذاكر من داخل النوادى الكبرى والجامعات على مستوى الجمهورية.