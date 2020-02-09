السكة الحديد تؤكد واقعة تواجد حمار في قطار نجع حمادي-الأقصر

أصدرت هيئة سكك حديد مصر بيانًا يوضح صحة واقعة استقلال مواطن قطار ركاب رقم 748 من محطة أبنود، وبصحبته دابة (حمار)، وذلك بعدما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت بخصوص استصحاب (حمار) بقطار ركاب نجع حمادي – الأقصر.

وبالتحقيق في الأمر، تبين ركوب الراكب للقطار ومعه الدابة، وقام بالتشاجر مع كمسارية القطار، وتم بإخطار شرطة النقل والمواصلات بالأمر.

وعليه تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 189/2 لسنة 2020 أحوال قسم النقل والمواصلات بالأقصر، وقيام كمسارية القطار باتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص، ومازال الراكب محجوزا للعرض على النيابة.

وفي هذا الجانب، تؤكد هيئة السكك الحديدية حرصها على كشف الحقيقة دائمًا، ومصارحة الرأي العام حفظًا لأمانة الكلمة ودفعًا لضرر الأكاذيب.

ومن منطلق المصداقية التي لا تألوا الهيئة جهدًا في الحفاظ عليها بين الهيئة ومرتاديها من المواطنين مع مناشدة السادة الركاب الالتزام بتعليمات ولوائح الهيئة أثناء استقلالهم للقطارات التي هي ملك لهم.