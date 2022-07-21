السكة الحديد: تأخيرات القطارات بسبب سرقة صناديق الإشارات

قالت هيئة السكة الحديد إن بعض الخارجين عن القانون -قاموا في تمام الساعة 11:35 (أمس الأربعاء) – بسرقة صناديق الإشارات الخاصة بتشغيل السيمافورات الأتوماتيكية في المسافة ما بين (طنطا – بركة السبع)، لافتة إلى أن ذلك تسبب في تأخير القطارات أمس.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هؤلاء الخارجين على القانون قاموا بنزع الغلاف المعدني لصندوق الإشارات وسرقته، بالإضافة إلى سرقة ترانسات التغذية لأجهزة الإشارات، الأمر الذي تسبب في تعطيل نظام الاتصالات والإشارات، وهو ما أدى إلى تعطيل التقاطر بحركة مسير القطارات والتشغيل بالمحاذرة.

كما قام أيضا بعض الخارجين على القانون في تمام الساعة 15:25 بسرقة أجهزة الإشارات في المنطقة ما بين (طنطا/ كفر الزيات)، الأمر الذي أدى إلى تسيير حركة القطارات بالمحاذرة أيضا.

وأضافت هيئة السكة الحديد: ”وبسبب هذه السرقات، تم تأخير جميع القطارات بمتوسط وصل إلى أربع ساعات، حتى تم الاستعداد بتركيب أجهزة أخرى الساعة 4:40“.

وتهيب هيئة السكة الحديد بالمواطنين التصدي والإبلاغ عن أي من هؤلاء الخارجين على القانون، الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة.

وتعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جاهدة لاتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة حركة مسير القطارات وسلامة المواطنين.