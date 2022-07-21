السكة الحديد: تأخر قطارات خط القاهرة الإسكندرية بسبب سرقة مهمات الإشارات

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخير القطارات على خط القاهرة/ الإسكندريه بمتوسط 3 ساعات لكل قطار، وذلك لأسباب خارجة عن ارادة الهيئة، حيث تمت سرقة أجهزة ومهمات وكبلات خاصة بنظم الإشارات، الأمر الذي ادي الي تعطيل السيمافورات الاوتوماتيكية وعدد من المزلقانات، وقد تم تشغيل الحركة يدويا لحين اصلاح العطل، مما يؤدي الي زيادة تأخير القطارات لتخفيض السرعة وذلك حرصا علي سلامة الركاب.

وأوضحت الهيئة القومية للسكك حديد مصر أن التأخير سيكون في المسافة بين محطات بركة السبع/ طنطا/ كفر الزيات.

وتعمل هيئة السكة الحديد جاهدة بالتعاون مع شركة تالس لاصلاح العطل مع اخذ كافة الاجراءات التى تضمن سلامة مسير القطارات لحين الانتهاء من اصلاح العطل.