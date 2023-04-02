السكة الحديد: بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك اعتبارا من اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن البدء فى حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك اعتبارا من اليوم ضمن الحجز المسبق بكافة القطارات العاملة على خطوط الهيئة المختلفة.

ووجه رئيس هيئة السكة الحديد بتواجد القيادات لمتابعة التشغيل والاشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

كما حرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة الى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب بالإضافة إلى الحجز الالكترونى، وكذلك التأكيد على ضرورة اجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً، وكذلك الاهتمام بنظافة القطارات ودورات المياه وتزويدها بالمياه قبل خروجها من الورش.

وتم تحديد حجز اليوم الأحد الموافق 2 أبريل للسفر يوم الأحد الموافق 16 أبريل، وحجز غدا الإثنين الموافق 3 أبريل للسفر يوم الإثنين الموافق 17 أبريل، وحجز يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل للسفر يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل، وحجز يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 للسفر يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل، وحجز يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 للسفر يوم الخميس الموافق 20 أبريل وقفة عيد الفطر المبارك، وحجز يوم الجمعة الموافق 7 أبريل للسفر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقررت هيئة السكة الحديد أن يتم صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد

بأنها لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب.