السكة الحديد: انتظام حركة قطارات الوجهين البحري والقبلي في أول أيام العيد

أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام جداول تشغيل رحلات قطارات السكك الحديدية البالغة 866 رحلة يوميا وانتظام مواعيد قيامها، بالتزامن مع اول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت

في بيان المتابعة الدورية والمستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط من رئيس وقيادات الهيئة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات ومن خلال تواجد قيادات الهيئة بالمحطات المختلفة، وذلك لاتخاذ السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري، بالإضافة الى استمرار تلقي استفسارات الجماهير على الخط الساخن 15047 وعلى رقم خدمة العملاء 01274422925، وعبر مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في المحطات.

جدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد كانت قد أعلنت عن تشغيل 130 قطارا إضافيا بإجمالي 98176 مقعد علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 16 / 4 / 2023 إلى 29 / 4 / 2023 خلال فترة عيد الفطر المبارك. وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم.

كما قامت الهيئة بزيادة شبابيك التذاكر وتشديد الرقابة عليها، داخل صالات الحجز، بالإضافة الى إستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة له، وكذلك المحافظة على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها على الخطوط.