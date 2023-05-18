السكة الحديد: امتداد مسير وتعديل مواعيد وايقاف تشغيل بعض القطارات على الوجه القبلي

قررت هيئة السكة الحديد إمتداد مسير وتعديل مواعيد وإيقاف تشغيل وتعديل تركيب بعض القطارات على خط الوجه القبلى وذلك اعتباراً من بعد غد السبت.

يأتي ذلك إستمراراً لعمليات التحديث والتطوير التى تقوم بها الهيئة القومية

حديد مصر على خطوط السكة الحديد والتى من شأنها تعزيز عوامل الأمان وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، ونظراً لأعمال فك ارتباط بلوكات سوهاج لتحديث وتطوير نظم الإشارات على خط القاهرة / السد العالى وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية.

وذكرت الهيئة أنه اعتباراً من بعد غد السبت سيتم إمتداد مسير قطار 974 إكسبريس تهوية ديناميكية القاهرة / نـجع حمادى إلى محطة الأقصر بدلاً من إنتهائها بمحطة نجع حمادي طبقاً للجدول المرفق.

واعتباراً من يوم الأحد القادم سيتم قيام قطار 975 إكسبريس تهوية ديناميكية من محطة الأقصر بدلاً من محطة نجع حمادي طبقاً للجدول المرفق.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه يترتب على ما سبق تعديل جدول قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان طبقاً للجدول المرفق.

وقررت أنه من بعد غد السبت امتداد مسير قطار 1006 / 1007 إكسبريس تهوية ديناميكية القاهرة / سوهاج والعكس إلى محطة نجع حمادى بدلاً من انتهاءه بمحطة سوهاج طبقاً للجداول المرفقة.

وأضافت أنه من بعد غد السبت القادم سيتم امتداد مسير قطارى 704 / 703 ركاب مغاغة / سوهاج والعكس لمحطة المنشأة بدلاً من إنتهائها بمحطة سوهاج طبقاً للجدول المرفق.

كما سيتم من يوم الإثنين الموافق 29-5-2023 إيقاف تشغيل قطارى 3500 / 3501 ثالثة مكيفة المنيا / سوهاج والعكس بشكل مؤقت والبديل قطارى 3006/3007.

ومن يوم الأربعاء الموافق 31-5-2023 سيتم إيقاف تشغيل قطار 970 مكيف القاهرة / سوهاج بشكل مؤقت على أن يتم وقوف قطار 990 بالمحطات (العياط – ببا – الفشن) بالإضافة إلى جدوله الحالى كخدمة بديلة طبقاً للجدول المرفق مع زيادة تركيبه.

إيقاف تشغيل قطار 991 مكيف سوهاج / القاهرة بشكل مؤقت

وإعتباراً من يوم الخميس الموافق 1-6-2023 سيتم إيقاف تشغيل قطار 991 مكيف سوهاج / القاهرة بشكل مؤقت على أن يتم وقوف قطار 971 بالمحطات (المراغة – سمالوط – مطاى – بنى مزار) بالإضافة إلى جدوله الحالى كخدمة بديلة مع زيادة تركيبه.

ومن يوم الإثنين الموافق 29-5-2023 سيتم زيادة تركيب قطار 990 مكيف القاهرة / سوهاج ليتكون من (3 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية مكيفة بوفيه + 7 عربات ثانية مكيفة).

واعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30-5-2023 سيتم زيادة تركيب قطار 971 مكيف القاهرة / سوهاج والعكس ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار 990 وذلك لخدمة ركاب المحطات المضافة لقطارى 971 / 990.

ومن يوم الإثنين الموافق 29-5-2023 سيتم زيادة تركيب قطار 986 مكيف القاهرة / الأقصر ليتكون من (4 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية مكيفة بوفيه + 7 عربات ثانية مكيفة) بنفس جدوله الحالى.

واعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30-5-2023 سيتم زيادة تركيب قطار 987 مكيف الأقصر / القاهرة ليكون بالتركيب الوارد به قطار 986 للأقصر بنفس جدوله الحالى، وذلك لإستيعاب ركاب قطارى 970 / 991 والذى تم إيقافهم بشكل مؤقت.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنها دائماً لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.