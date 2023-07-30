السكة الحديد: امتداد مسير وتعديل مواعيد واختصار وتعديل تركيب بعض القطارات

أعلنت اليوم هيئة السكة الحديد عن إمتداد مسير وتعديل مواعيد وإختصار وتعديل تركيب بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن سيتم تعديل تركيب قطار 955 سياحى القاهرة / بورسعيد إعتباراً من اليوم الأحد ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة) وبنفس جدوله الحالى.

وأضافت أن إعتباراً من غدا الإثنين سيتم تعديل تركيب قطار570 – 571، وقطار 572 – 573 سياحى بورسعيد / الإسكندرية والعكس، ليكونوا بالتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة) وبنفس جداولهم الحالية.

وذكرت أن إعتباراً من بعد غدا الثلاثاء سيتم تعديل تركيب قطار 186 سياحى بورسعيد / سوهاج ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة) وبنفس جدوله الحالى، على أن يعود بقطار 185 سياحى سوهاج / بورسعيد يوم الأربعاء القادم بنفس التركيب وبنفس جدوله الحالى.

وأشارت السكة الحديد إلى أن إعتباراً من يوم الخميس القادم سيتم تعديل تركيب قطار 952 سياحى بورسعيد / القاهرة ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة) وبنفس جدوله الحالى.

ولفتت الهيئة إلى أن إعتباراً غدا الإثنين سيتم تعديل ميعاد قيام قطار 47 ركاب طنطا / دمياط ليقوم الساعة 4:45 صباحاً بدلاً من الساعة 05:00 صباحاً، وتعديل ميعاد قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة ليقوم الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة 01:00 ظهراً، وتعديل ميعاد قيام قطار 611 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 10:30 صباحاً بدلاً من الساعة 09:40 صباحاً.

كما سيتم تعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 12:35 ظهراً بدلاً من الساعة 12:05 ظهراً، وتعديل ميعاد قيام قطار 612 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 10:25 صباحاً بدلا من الساعة 09:35 صباحاً، وتعديل ميعاد قيام قطار 614 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 12:30 ظهراً بدلاً من الساعة 12:00 ظهراً.

وقالت هيئة السكة الحديد أن إعتباراً من غدا الإثنين سيتم امتداد مسير قطار 560 ركاب شربين / قلين إلى طنطا وإختصار قطار 458 بمحطة قلين.

وأضافت الهيئة لسكك حديد مصر بأنها دائماً لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.