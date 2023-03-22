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السكة الحديد: امتداد مسير رحلات قطار التالجو الفاخرة على الوجه القبلى لمحطة أسوان

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ابتداءً من غدا الخميس

السكة الحديد: امتداد مسير رحلات قطار التالجو الفاخرة على الوجه القبلى لمحطة أسوان
محمود محسن

محمود محسن

8:38 م, الأربعاء, 22 مارس 23

أعلنت هيئة السكة الحديد عن امتداد مسير رحلات قطار التالجو إلى محطة أسوان علي خط القاهرة / أسوان بدلاً من الإنتهاء بمحطة الأقصر وذلك ابتداء من غد الخميس.

وتقرر انطلاق أولى رحلات قطار تالجو على خط القاهرة / أسوان من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22:50 غدا الخميس ليصل أسوان الساعة 10:35 صباح بعد غد الجمعة.

السكة الحديد
السكة الحديد
السكة الحديد
السكة الحديد
السكة الحديد

يأتي ذلك تزامناً مع بداية شهر رمضان المعظم، وتنفيذاً لتوجيهات وزير النقل الفريق مهندس

كامل
الوزير، وبعد انتهاء التشغيل التجريبى لقطارى التالجو على خط الوجه القبلى وتشغيله بالسرعات المقررة وتقليل زمن الرحلة.

السكة الحديد
السكة الحديد
السكة الحديد

وأضافت الهيئة: ”على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع وقوفاً بمحطات (الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – إدفو – كوم امبو)، كما تقرر أن يعود من محطة أسوان الساعة 19:00 ويصل القاهرة الساعة 6:50 وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب على أن يعمل أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع طبقاً للجداول المرفقة“.

السكة الحديد
السكة الحديد
السكة الحديد
السكة الحديد

وذكرت هيئة السكة الحديد إن يترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات (188 – 187 – 973 – 996 – 1015 – 82 – 1012 – 185 – 141 – 88 – 1008 – 732 – 752 – 744 – 90) طبقاً للجداول المرفقة.

السكة الحديد
السكة الحديد
السكة الحديد
السكة الحديد
السكة الحديد

كما تقرر أن تكون أسعار التذاكر للدرجة الأولى بقطار التالجو من القاهرة إلى أسوان والعكس بـ700 جنيه، وأسعار التذاكر للدرجة الثانية بـ550 جنيه.

السكة الحديد

ويأتى امتداد مسير رحلات التالجو بخط القاهرة / أسوان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكة الحديد ومنها الوحدات المتحركة، وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، حيث أن تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوربية.

محمود محسن

محمود محسن

8:38 م, الأربعاء, 22 مارس 23