السكة الحديد: امتداد مسير رحلات قطار التالجو الفاخرة على الوجه القبلى لمحطة أسوان

أعلنت هيئة السكة الحديد عن امتداد مسير رحلات قطار التالجو إلى محطة أسوان علي خط القاهرة / أسوان بدلاً من الإنتهاء بمحطة الأقصر وذلك ابتداء من غد الخميس.

وتقرر انطلاق أولى رحلات قطار تالجو على خط القاهرة / أسوان من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22:50 غدا الخميس ليصل أسوان الساعة 10:35 صباح بعد غد الجمعة.

يأتي ذلك تزامناً مع بداية شهر رمضان المعظم، وتنفيذاً لتوجيهات وزير النقل الفريق مهندس

الوزير، وبعد انتهاء التشغيل التجريبى لقطارى التالجو على خط الوجه القبلى وتشغيله بالسرعات المقررة وتقليل زمن الرحلة.

وأضافت الهيئة: ”على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع وقوفاً بمحطات (الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – إدفو – كوم امبو)، كما تقرر أن يعود من محطة أسوان الساعة 19:00 ويصل القاهرة الساعة 6:50 وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب على أن يعمل أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع طبقاً للجداول المرفقة“.

وذكرت هيئة السكة الحديد إن يترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات (188 – 187 – 973 – 996 – 1015 – 82 – 1012 – 185 – 141 – 88 – 1008 – 732 – 752 – 744 – 90) طبقاً للجداول المرفقة.

كما تقرر أن تكون أسعار التذاكر للدرجة الأولى بقطار التالجو من القاهرة إلى أسوان والعكس بـ700 جنيه، وأسعار التذاكر للدرجة الثانية بـ550 جنيه.

ويأتى امتداد مسير رحلات التالجو بخط القاهرة / أسوان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكة الحديد ومنها الوحدات المتحركة، وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، حيث أن تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوربية.