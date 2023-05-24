السكة الحديد: الشهر القادم بدء تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح

أعلنت هيئة السكة الحديد عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة/ مرسى مطروح والعكس وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 10-6-2023، حيث سيتم تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة (القاهرة/ مرسى مطروح)، لافتة إلي أنه سيقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق.

يأتي ذلك فى إطار إستعدادت الهيئة القومية

حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية وإستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح.

وقالت الهيئة أن سيتم تشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة (القاهرة/ مرسى مطروح)، موضحة بزنه سيقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساءاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن سيتم تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة (مرسى مطروح/ القاهرة)، على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يومياً طبقاً للجدول المرفق.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن إعتباراً من يوم الأحد الموافق 11-6-2023 ييتم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة (مرسى مطروح/ القاهرة)، على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساءاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يوميا طبقاً للجدول المرفق.

موعد تشغيل قطارات النوم

وإعتباراً من يوم السبت الموافق 17-6-2023 سيتم تشغيل قطار نوم 773 / 772 القاهرة/ مرسى مطروح أيام (السبت والإثنين والأربعاء) بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف أسبانى أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 18-6-2023 سيتم تشغيل قطار 775 / 774 مرسى مطروح/ القاهرة مطروح أيام ( الأحد والثلاثاء والخميس) بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف أسبانى أيام (الإثنين والأربعاء والجمعة) بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها دائما لا تتوانى فى خدمة وراحة جمهور الركاب.