السكة الحديد: الشهر القادم بدء تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح

أعلنت هيئة السكة الحديد عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة/ مرسى مطروح والعكس وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 10-6-2023، حيث سيتم تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة (القاهرة/ مرسى مطروح)، لافتة إلي أنه سيقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق.
يأتي ذلك فى إطار إستعدادت الهيئة القومية
وقالت الهيئة أن سيتم تشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة (القاهرة/ مرسى مطروح)، موضحة بزنه سيقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساءاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق.
وذكرت هيئة السكة الحديد أن سيتم تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة (مرسى مطروح/ القاهرة)، على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يومياً طبقاً للجدول المرفق.
وأضافت هيئة السكة الحديد أن إعتباراً من يوم الأحد الموافق 11-6-2023 ييتم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة (مرسى مطروح/ القاهرة)، على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساءاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يوميا طبقاً للجدول المرفق.
موعد تشغيل قطارات النوم
وإعتباراً من يوم السبت الموافق 17-6-2023 سيتم تشغيل قطار نوم 773 / 772 القاهرة/ مرسى مطروح أيام (السبت والإثنين والأربعاء) بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف أسبانى أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.
وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 18-6-2023 سيتم تشغيل قطار 775 / 774 مرسى مطروح/ القاهرة مطروح أيام ( الأحد والثلاثاء والخميس) بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف أسبانى أيام (الإثنين والأربعاء والجمعة) بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.
وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها دائما لا تتوانى فى خدمة وراحة جمهور الركاب.