السكة الحديد: السماح لمشتركي «الثالثة العادية» بالسفر على «المكيفة» مع دفع الفرق

قررت هيئة السكة الحديد اعتباراً من الشهر الجاري السماح لحاملي اشتراكات الدرجة الثالثة العادية تحيا مصر (قطاع عام – قطاع خاص – كيلو متري) وكذلك حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة تهوية ديناميكية بالسفر على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة مع دفع فرق الأجرة على أن يتم الحجز من شبابيك التذاكر المميكنة.

كما تؤكد هيئة السكة الحديد أنه في حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر أو تهوية ديناميكية) بدون حجز فرق درجة السفر بالقطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

والهيئة لا تدخر جهدا في توفير سبل الراحة لجمهور الركاب.