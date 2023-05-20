السكة الحديد: السماح لحاملي اشتراكات قطارات «تحيا مصر» بالسفر على «ثالثة ديناميكية»

أعلنت هيئة السكة الحديد السماح للركاب حاملي إشتراكات قطارات (تحيا مصر) بالسفر واقف علي القطارات التي تم تعديل تركيبها من قطارات (تحيا مصر) الي (ثالثة تهوية ديناميكية)، علي أن يكون الإشتراك صادر قبل تاريخ تعديل تركيب القطار حتي إنتهاء مُدة الإشتراك، وذلك تيسيراً على جمهور المسافرين.

وفي حالة رغبة الراكب حامل الإشتراك في حجز مقعد يتم الحجز له مع دفع فرق الدرجة بين قيمة التذكرة كوامل من قطارات (تحيا مصر) وقيمة التذكرة كوامل (ثالثة تهوية ديناميكية) من محطة القيام إلي محطة الوصول، وذلك بعد مراجعة كارت الإشتراك والإيصال من قبل صراف التذاكر.

وأضافت هيئة السكة الحديد: ”يعتبر كارت الإشتراك والإيصال مكملين لبعضهما، وفي حالة عدم وجود الإيصال أو كارت الإشتراك مع الراكب يتم إعتبار الراكب بدون تذكرة“.

وذكرت الهيئة

لسكك حديد مصر بأنها لا تدخر جهداً في تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب .