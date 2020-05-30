السكة الحديد : التعاقد على توفير مليون كمامة لركاب القطارات والمترو

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة استطاعت توفير كمامات طبية للوقاية من فيروس كورونا في شبابيك التذاكر بسعر التكلفة، وهو ثلاث جنيهات، موضحا أن هناك التزاما كبيرا من المواطنين يتعدى الـ90% أثناء ركوب القطارات اليوم.

وأضاف في مداخلة هاتفية له اليوم مع برنامج القاهرة الآن على قناة العربية الحدث، أن وزارة النقل تعاقدت مع القوات المسلحة على توريد مليون كمامة طبية يبدأ توريدها من الغد منها 250 ألف كمامة لهيئة السكة الحديد، و750 ألفا لمترو الأنفاق.

وأشار الى أن حركة القطارات عادت اليوم بعد انقطاعها فترة العيد طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، كما تم زيادة عدد القطارات لنقل المواطني إلى القاهرة، موضحا أن وزير النقل كان اليوم في زيارة لمحطة مصر اليوم.