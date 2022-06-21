السكة الحديد: التطبيقان «ENR وقطارات مصر حجز واستعلام» الوحيدان لحجز التذاكر

أكدت هيئة السكة الحديد أن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات الهيئة هو تطبيق يحمل اسم ENR على أجهزة التليفون المحمول أيفون، وباسم قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة Android، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه يوجد بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية التي تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها.

وذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان صحفي، بأنها تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التطبيقات الوهمية.

وتناشد هيئة السكة الحديد المواطنين استخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلَن، والإبلاغ الفوري لكل الجهات المختصة عن أية تطبيقات مزيفة.