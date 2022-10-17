السكة الحديد: التطبيقان «ENR وقطارات مصر حجز واستعلام» يستخدمان لحجز التذاكر

أكدت هيئة السكة الحديد أن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق باسم ENR على أجهزة أيفون، وباسم قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة Android، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن يوجد بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية التي تزعم بإمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها، لافتة إلى أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وتناشد هيئة السكة الحديد المواطنين باستخدام التطبيقان الرسميان الوحيدان المعلن عنهما، مطالبة بالإبلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.