السكة الحديد: التطبيقان «ENR وقطارات مصر حجز واستعلام» الرسميان لحجز التذاكر

أكدت هيئة السكة الحديد ان التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر القطارات هو تطبيق بإسم ENR علي اجهزة الأيفون، وبإسم قطارات مصر حجز واستعلام علي اجهزة Android وانه لا يمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن يوجد بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية، التي تزعم بامكانية حجز تذاكر القطارات، لافتة إلى آنها تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي المعلن، والابلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.