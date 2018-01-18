السكة الحديد: اشتراكات مخفضة للمسافرين يوميا بجميع الخطوط‎

محمود محسنأعلنت هيئة السكة الحديد مساهمة منها للمسافرين يوميا على جميع خطوط الهيئة المنتشرة على طول الشبكة بتقديم خدمة الاشتراكات لجميع المسافرين وذلك لتخفيف الأعباء عن الركاب معتادى السفر على قطارات السكة الحديد، نظرا لزيادة أجور السفر المتوقعة خلال الفترة المقبلة.وأوضحت الهيئة فى بيانها أن

محمود محسن



أعلنت هيئة السكة الحديد مساهمة منها للمسافرين يوميا على جميع خطوط الهيئة المنتشرة على طول الشبكة بتقديم خدمة الاشتراكات لجميع المسافرين وذلك لتخفيف الأعباء عن الركاب معتادى السفر على قطارات السكة الحديد، نظرا لزيادة أجور السفر المتوقعة خلال الفترة المقبلة.





وأوضحت الهيئة فى بيانها أن نسبة التخفيض الممنوحة من قيمة التذكرة لأنواع الاشتراكات التى تقدمها الهيئة كالاتى :

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نسبة التخفيض على اشتراكات الطلبة 98%.

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نسبة التخفيض على اشتراكات القطاع العام 89%.

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نسبة التخفيض على اشتراكات القطاع الخاص 78%.

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نسبة التخفيض على اشتراكات الكيلو مترى 56%.

وأكدت الهيئة استعدادها لتلقى طلبات الراغبين فى استخراج الاشتراكات بجميع أنواعها بمكاتب الاشتراكات المنتشرة على مستوى الجمهورية.