السكة الحديد: استمرار تشغيل الخدمة الجديدة لمحافظات الوجه البحري

أعلنت هيئة السكة الحديد استمرار تشغيل الخدمة الجديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحري والتي بدأت من السبت الماضي.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم، وفقاً لما يتناسب مع تحقيق سياسة التطوير المنشودة.

وأوضحت الهيئة بأن تم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية، حيث يقوم من القاهرة الساعة 18:00 ويصل الإسكندرية الساعة 20:55 ، وبتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه).

وذكرت هيئة السكة الحديد بأن تم تشغيل أمس الأحد قطار 3008 ثالثة مكيفة الاسكندرية / القاهرة، حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 05:35 ويصل القاهرة الساعة 08:30 ، وتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه).

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.