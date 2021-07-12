نقل وملاحة

السكة الحديد: إيقاف صرافى تذاكر محطة سوهاج عن العمل لمدة 6 أشهر

تم تحويلهم للتحقيق فى واقعة بيع 144 تذكرة بالسوق السوداء
محمود محسن 11:33 م, الأثنين, 12 يوليو 21 11:33 م, الأثنين, 12 يوليو 21

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أعلنت هيئة السكة الحديد إيقاف عدد من صرافى التذاكر بمحطة سوهاج عن العمل لمدة ستة أشهر وتحويلهم للتحقيق فى واقعة بيع أحد مالكى محال الإنترنت عدد 144 تذكرة بالسوق السوداء.

كما تم مجازاة المستويات الإشرافية بمنطقة سوهاج بداء من رئيس مكتب التذاكر حتى مدير عام المبيعات بعقوبات تتراوح من خمسه ايام جزاء حتى ثلاثون يوما.

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وكانت الشرطة المحلية بمحافظة سوهاج تمكنت من القبض علي مالك محل للانترنت وبحوزته عدد 144 تذكرة تم الحصول عليها من عدد من المحطات المختلفة وبتوقيتات وقطارات مختلفة، بهدف بيعها والتربح منها خلال فترة عيد الأضحى وهو الأمر المخالف لتعليمات الهيئة الصادرة فى هذا الشأن بحيث تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لكل راكب عدد 4 تذاكر بموجب الرقم القومي.

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وأكدت هيئة السكة الحديد أنها لا تألو جهدا فى محاربة السوق السوداء ومعاقبة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساهمة فى بيع التذاكر من غير مصادرها الرسمية.

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بقلم محمود محسن

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